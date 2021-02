Başkan Kaplan pazar ziyaretlerini sürdürüyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, her hafta Pazartesi günleri geleneksel hale getirdiği ilçe pazarını ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Kaplan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Sabahın erken saatlerinde pazar ziyareti gerçekleştiren Başkan Kaplan, “Vakit buldukça vatandaşlarımızla iç içe olmak için çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da mesaimize pazarımızı ziyaret edip, esnaflarımızın ve halkımızın taleplerini dinleyerek sohbet ederek başladık. Gönül belediyeciliği sloganı ile çıktığımız yolda her zaman gönlümüzde vatandaşlarımı var, vatandaşlarımızın daha yaşanılabilir bir ilçede yaşaması var" ifadelerini kullanarak belediyenin kapısının her zaman tüm vatandaşlara açık olduğunu ifade etti.

Öte yandan Başkan Kaplan tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı pazar esnafını ve vatandaşları uyarmayı da ihmal etmedi.