Başkan Kaplan sağlık çalışanı anneleri unutmadı

Kaplan, Koçarlı Devlet Hastanesini ziyaret ederek annelere çiçek takdim etti.

Sağlık çalışanı annelere “Bu anneler gününde; salgın sebebi ile fedakarca mücadele ederek, gecesini gündüzüne katan ve gönüllerde taht kuran siz fedakar sağlık çalışanı annelerimizin Anneler günü kutlu olsun” yazılı not ile çiçekleri takdim eden, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada “ Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu dönemde evlerinden ve çocuklarından ayrı, büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanı annelerimize şükran ve minnet borçluyuz. Sadece bir gün değil her gün hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermemiz gereken annelerimiz her daim başımızın tacıdır. Bu vesileyle başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.