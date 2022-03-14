Başkan Kaplan sağlıkçıları unutmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ziyarette bulunduğu Koçarlı Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının günlerini kutlayarak karanfil verdi. Başkan Kaplan ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görev yapan sağlık çalışanlarını da unutmadı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Koçarlı Devlet Hastanesi'ne ve 112 Acil İstasyonu'na ziyaret gerçekleştiren Koçarlı Belediye Başkan Nedim Kaplan, Koçarlı İlçe Sağlık Müdürü ve Başhekim Mustafa Şencan ile sağlık çalışanlarının anlamlı günlerini kutladı. Kutlama etkinliğinde konuşan Başkan Kaplan, özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının değerlerinin bir kez daha anlaşıldığını, ülke olarak kendilerine çok şey borçlu olduklarını ve sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Koçarlı Devlet Hastanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görev yapan sağlık çalışanlarının tek tek 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan ve karanfil hediye eden Başkan Kaplan, “Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışarak kahramanlık örneği gösteren sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Koçarlı Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanınızdayız. Sağlık insan hayatının olmazsa olmazıdır. Tüm sağlıkçılarımızı yürekten kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.