Başkan Kaplan; “Size minnettarız”

Koronavirüs salgını nedeniyle aralıksız ve fedakarca çalışan sürdüren sağlık, emniyet, jandarma ve zabıta personellerine Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan tam destek geldi. Salgının ortaya çıkmasının ardından ilçe merkezi başta olmak üzere Koçarlı'ya bağlı tüm mahallelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Kaplan, sürdüren sağlık, emniyet, jandarma ve zabıta personellerine börek ikramında bulundu.

Alınan tedbirler kapsamında ilçe halkının #EvdeKal sloganına kulak verdiğini belirten Kaplan, “Ülkece salgınla mücadeleye başladığımız günden bu yana, sağlığımız ve güvenliğimiz için evlerine gitmeden mücadele eden sürdüren sağlık, emniyet, jandarma ve zabıta personellerine minnettarız. Bizler evdeyiz ancak dualarımız onlarla” dedi.