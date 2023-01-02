Başkan Kaplan, yeni yıl yemeğinde personeli ile buluştu

Koçarlı Millet Bahçesinde gerçekleştirilen yemek Nazilli'de meydana gelen patlamada ve İzmir'de ki vinç kazasında hayatını kaybedenler için dualar ile başlarken, yaşanan olaylar dolayısıyla müzik kısmı iptal edilen yemekte personelleri ile birlikte olan Başkan Kaplan, tüm belediye çalışanlarının ve ailelerinin yeni yılını kutladı.

Büyük ilgi gören yeni yıl yemeğine Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, eşi Nazlı Kaplan ile, belediye çalışanları ise eşleri ile birlikte katıldılar. Yemekte Geceye katılan personellerinin masalarına eşi Nazlı Kaplan ile tek tek giderek yeni yıllarını kutlayan Başkan Kaplan, yemeği de yine personelleri ile birlikte aynı masada yedi.

Yemek, Nazilli'de meydana gelen patlamada ve İzmir'de ki vinç kazasında hayatını kaybedenler için yapılan dualar ile başladı. Başkan Nedim Kaplan, yaşanan olayların kendileri için çok üzücü olduğunu ifade ederek, “Nazilli'de meydana gelen patlama ve İzmir'de yaşanan vinç kazası bizleri derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelerinde de başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim böyle acılar hiçbir aileye ve topluma vermesin diyorum. İnşallah bir daha böyle olaylar ve acılar yaşamayız” dedi.

Gerçekleştirdiği konuşmada personellerinin yeni yılını kutlayan ve yoğun katılımından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Kaplan 2023 yılının belediye olarak birlik ve beraberliklerin artarak devam edeceği bir yıl olacağını söyledi.

Tüm personele gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “Koçarlı Belediyesi en alt işçisinden en üst müdürüne kadar, bütün kademede ki arkadaşlar bugünlere, bu ilçeyi aşkla, şevkle, gayretle, azimle çalışarak getirdiler. Göreve geldiğiniz dünde bugüne çok fazla yol kat ettik. Bu kat ettiğimiz yolda Aydın'ın 17 ilçesinde konuşulduğu gibi Ege Bölgesinde ve Ankara'da da konuşuluyor. Bunu ben değil, sizlerle hep birlikte çalışarak azimle kararlılıkla başardık. 2022 yılının bitimiyle sizlerle görevde 45 ayımızı doldurduk. İlçemizin 52 mahallesinin problemlerini çözmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Görevde geride bıraktığımız 45 ay içerisinde sizler sayesinde güzel işlere ve projelere imza attık. Her zaman söylediğim gibi Koçarlı Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Biz ailemiz ile birlikte bugüne kadar Koçarlı'nın birçok meselesini çözdük, çözmeye de devam ediyoruz. Bunda en büyük emeği olanlar tüm mesai arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Bu yüzden tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 yılında insanların daha huzurlu ve mutlu olacağı, Koçarlı'mızın ve ülkemizin sağlık, selametle bir yıl geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca yemeğe katılan tüm personele yeni yıl hediyesi verdi.