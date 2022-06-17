Başkan Kaplan YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, hafta sonu gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek öğrencilere seslenen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Gireceğiniz sınavda başarılı olmanızı dilerim. Allah zihin açıklığı versin” dedi.

YKS sınavının, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin geleceğe atacakları önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Başkan Kaplan, “Biz gençlerimiz için üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimiz de girecek oldukları YKS'de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tamdır. Sevgili gençler, sizler bizim yarınımız, ümidimiz, övünç kaynağımızsınız. YKS sınavı, hayat yolunda hayallerinize ulaşmak için önemli bir adım. Bunun için gayret ettiniz, çok çalıştınız. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. ‘Bütün ümidim gençliktedir' diyen Atatürk'ün izinde yürüyen gençlerimiz mutlaka başarılı olacaktır. Onlar hayallerini gerçekleştirmek için sınavda, biz de dualarımızla yanlarında olacağız. YKS sınavına girecek olan bütün gençlerimize sonsuz başarı dileklerimi iletiyorum” dedi

Başkan Kaplan ayrıca, vatandaşlara da seslenerek, tüm vatandaşların sınav saatlerinde duyarlı olması ve gürültüden kaçınması gerektiğini ifade etti.