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Başkan Kaplan'a Koçarlı HEM'den anlamlı hediye

AK Parti’den Koçarlı Belediye Başkanı olarak seçilen Nedim Kaplan’ı Koçarlı Halk Eğitim Müdürlüğü personeli ziyaret etti.

AK Parti'den Koçarlı Belediye Başkanı olarak seçilen Nedim Kaplan'ı Koçarlı Halk Eğitim Müdürlüğü personeli ziyaret etti. Kaplan'a Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden müdürlük personeli, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.


Aydın'ın Koçarlı ilçesinde cumhur ittifakından seçimi kazanarak göreve başlayan AK Partili Nedim Kaplan Kaplan'ı Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yarımtepe ve personeli Başkan Kaplan'a hayırlı olsun dileklerini ileterek Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Kaplan, müstesna hediyeler ve ziyaretleri için Yarımtepe ve personeline teşekkür etti. Ziyaret sonunda ise Halk Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından yaptırılan ve üzerinde belediyenin logosu ile Kaplan'ın isminin bulunduğu pasta kesildi.

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