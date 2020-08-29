Başkan Kaplan'dan 30 Ağustos Mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çekerek “Efeler Diyarı Aydın'ımızın yarınları için var gücümüzle çalışmaya, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yüceltmeye devam edeceğiz” dedi.

Ağustos ayının Büyük Türk Milleti için zaferler ve müjdeler ayı olduğuna dikkat çeken Kaplan mesajında “Vatanımızda özgür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümünü gururla kutlamanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Ağustos ayı Büyük Türk Milleti için zaferler, müjdeler ayıdır. Sultan Alparslan ile 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt'te başlayan Anadolu'yu vatan yapma mücadelemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan zafer ile son bulmuş, Aziz Türk Milleti bağımsızlığını ilan etmiş ve Anadolu'nun Türk yurdu olduğu bir kez daha tescillenmiştir. Tarihte eşine az rastlanır bu Büyük Zafer ile vatan topraklarından düşmanın ayak izleri silinmiş ve Anadolu toprakları bizlere ebedi vatan olmuştur. Bu zafer Anadolu insanının; kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekün verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir. Aziz Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı bu kutlu mücadele; ülkemizin bağımsız, çağdaş ve güçlü bir devlet olmasının yolunu açmıştır. Bizler geçmişimizden aldığımız bu güç ve ilhamla güzel ilçemiz Koçarlı'mızın, Efeler Diyarı Aydın'ımızın yarınları için var gücümüzle çalışmaya, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yüceltmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bu büyük zaferi bizlere armağan eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman ordumuzun, Koçarlılı hemşerilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.