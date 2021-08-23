Başkan Kaplan'dan aşure ikramı

Koçarlı Cumhuriyet Meydanı'ndaki Adnan Menderes Parkı önünde düzenlenen aşure hayrına, Kaymakam Ersin Tepeli, belediye meclis üyeleriyle STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, Kaymakam Tepeli ile Başkan Kaplan vatandaşlara bizzat aşure ikram ederek Muharrem Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

“Allah memleketimizi afetlerden korusu”

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan özel günlerde Aşure Hayrı gibi anlamlı buluşmaların çok önemli olduğunu belirten Başkan Kaplan, “Muharrem ayı İslam tarihi açısından çok önemli olayların gerçekleştiği bir ay olmakla birlikte dayanışma ve kardeşliği de temsil eder. Güzelliklere ve acılara tanık olan böylesi kutlu bir ayda kardeşliğimizin daha da güçlü olması, birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesi adına aşure hayrı düzenledik. Aşure hayrına katılımlarından dolayı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah yapmış olduğumuz hayırlar hürmetine ülkemizi ve memleketimizi afetlerle felaketlerden muhafaza eylesin, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşamayı nasip etsin” dedi.

Aşure hayrına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kendilerine ikram edilen aşureler için Başkan Kaplan'a teşekkür etti.