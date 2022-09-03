Başkan Kaplan'dan Demokrasi Müzesi atağı

İlçede bulunan 52 mahallede yaşayan vatandaşları Demokrasi Müzesine götüreceklerini ve vatandaşlara 1960'lı yılların ruhunu yaşatmak istediklerini ifade eden Başkan Kaplan, “Adnan Menderes Demokrasi Müzesini Görmeyen Kalmayacak” dedi. Başkan Kaplan, böyle anlamlı bir müzenin Koçarlı İlçesinde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz 15 Ocak'ta açılmasının ardından bu tarihe kadar yaklaşık 100 bin ziyaretçi aldığının altını çizerek, “Demokrasi Şehidimiz Başvekil Adnan Menderes'in anısına yapılan Demokrasi müzemiz ziyaretçi akınına uğrarken, ilçemizde yaşayan ve imkanları olmadığı için müzeyi göremeyen vatandaşlarımızın olduğunu öğrendik. Böyle bir durumu kabul edemezdik. Bundan dolayı da talepler doğrultusunda 52 mahallemiz için gezi düzenleme kararı aldık” dedi.

İlçede yaşayan ve müzeyi ziyaret etmek isteyip te edemeyen vatandaşları tespit ederek projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Nedim Kaplan, “Tekeli Mahallemizden gelen talepler üzerine ilk olarak Tekeli mahallemizdeki kadınlarımızı mahallelerinden alarak Adnan Menderes Demokrasi Müzemize götürdük. Müzede rehberler eşliğinde yapılan sunumları dinleyen vatandaşlarımız oradan mutlu ayrıldılar. Amacımız Demokrasi Şehidimiz Başvekil Adnan Menderes'in anısına yapılan Demokrasi Müzemizi görmeyen kalmasın. Gerçekleştirdiğimiz proje ile 52 Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın Adnan Menderes Demokrasi Müzemizi görmesini sağlayacağız. Adnan Menderes Demokrasi Müzesinin sadece müze olarak anılacak bir yer değil. Burası, ziyaret eden vatandaşlara 1960'lı yılların ruhunu yaşatacak şekilde tasarlanmış muhteşem bir yer. Ben tüm vatandaşlarımıza Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in anısına yapılan bu müzeyi ve çevresini gezmesini, incelemesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ziyaretinin ardından geziye katılan Tekeli'li kadınlar ile Koçarlı Millet Bahçesinde bir araya geldi. Kadınların müze gezisi ile ilgili izlenimlerini soran Başkan Kaplan, daha sonra katılımcıların istek ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Kaplan ayrıca, “Adnan Menderes Demokrasi Müzesi için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.