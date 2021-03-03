Başkan Kaplan'dan evi yanan aileye yardım eli

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Haydarlı Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında mağdur olan aileye yardım elini uzattı. Evdeki zarar gören odanın yenilenmesi için belediye ekiplerine talimat veren başkan Kaplan, soğuk kış günlerinde ailenin yüzünü güldürdü.

Haydarlı Mahallesi'nde Tuncay Şentürk adlı vatandaşın eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığı evde çıkan yangın sonrasında Koçarlı Belediyesi ekipleri yardım için seferber oldu. Çıkan yangında Şentürk ailesine ait evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yangından zarar gören eve gerçekleştirdiği ziyarette, beraberindeki belediye ekiplerine odanın komple yenilenmesi ve bakımdan geçirilmesi talimatını verdi. Yangın nedeniyle evsiz kalan Şentürk ailesi, kendilerine yardım eli uzattığı için Başkan Kaplan'a teşekkür etti.

Eve gerçekleştirdiği ziyarette aileye ‘geçmiş olsun' dileklerini ileterek moral desteği de veren Başkan Kaplan, iyi günde ve kötü günde her daim birlikte olduklarını kaydetti. Evde incelemelerde bulunmasının ardından açıklama yapan Başkan Kaplan, “Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması nedeniyle teselli bulduk. Yangından haberdar olur olmaz belediye ekiplerimiz yardım için seferber oldular. Biz de yaptığımız incelemeler sonucunda, evimizde içinde eşyalarla birlikte yangından zarar gören bir odanın yenilenmesi için ekiplerimize gereken talimatı da verdik. Yangın nedeniyle mağdur olan ailemize geçmiş olsun dileklerimizi yineliyoruz. En kısa zamanda ailemizin mağduriyetini gidereceğiz” dedi.