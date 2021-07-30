Başkan Kaplan'dan fidan bağışı zincirine anlamlı destek

Dr. Osman Selçuk Aldemir'in orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabı aracılığıyla başlattığı kampanya çağrısına 5 bin adet fidan bağışıyla destek oldu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, tüm Türkiye'yi büyük bir üzüntüye boğan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından fidan bağışı zinciri başlattı. Kampanya kapsamında 2 bin adet fidan bağışladıklarını açıklayan Aldemir'in başlattığı kampanyaya, bin adet fidan bağışıyla karşılık veren Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer'in çağrısına, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajıyla kampanyaya dahil olan Başkan Kaplan, Koçarlı Belediyesi olarak 5 bin adet fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı.

“Ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz”

Yanan ormanları hep birlikte yeniden yeşerteceklerini açıklayan Başkan Kaplan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'e çağrıda bulunduğu mesajında, “Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Sayın Mehmet Umut Tuncer. Değerli Müdürüm, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Osman Selçuk Aldemir'in başlattığı fidan kampanyasıyla ilgili davetinizi aldım. Ben de yanan ormanlarımızın bir an önce eski haline kavuşması için şahsım ve Koçarlı halkımız adına Koçarlı Belediyesi olarak kampanyaya 5 bin fidanla destek olmak istiyorum. AK Parti Aydın İl Başkanımız Sayın Ömer Özmen, siz de var mısınız?” ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan'ın açıkladığı 5 bin adet fidan bağışıyla Rektör Aldemir'in başlattığı kampanya kapsamında toplamda 8 bin adet fidan bağışına ulaşılmış oldu.