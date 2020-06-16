İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kaplan'dan kan bağışı çağrısı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kızılay Kan Bağış Aracı’nı ziyaret ederek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kızılay Kan Bağış Aracı'nı ziyaret ederek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.


Kovid-19 salgını sebebiyle kan stoklarında ciddi bir azalma görülmesi sebebiyle kan bulmakta zorluk çeken Kızılay, Kan Bağış aracı ile bugün Koçarlı ilçesinde yerini aldı. Sabah saatlerinde bağış toplamaya başlayan Kızılay Kan Bağış Aracı'nı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan da ziyaret etti.


Koçarlılı vatandaşların duyarlılık göstererek bağışta bulunduğu bağış aracındaki personele kolay gelsin dileklerini ileten Belediye Başkanı Kaplan “Salgın sebebiyle kan stokları bitme aşamasına gelmiş bu durum özellikle hastanelerde tedavi gören talesemi, lösemi ve kanser hastalarının sürekli ihtiyaç duyduğu kan bağışı hayati önem taşımaktadır. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.