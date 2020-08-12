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Başkan Kaplan'dan Kaymakam Tepeli'ye ziyaret

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, belediye meclis üyeleri ile birlikte Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli’yi ziyaret etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, belediye meclis üyeleri ile birlikte Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli'yi ziyaret etti.


Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, belediye meclis üyeleri ile birlikte Koçarlı Kaymakamlığı'na atanan Ersin Tepeli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Kaplan, Kaymakam Tepeli'ye yeni görevinde başarılar diledi. Tepeli de Kaplan ve meclis üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

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