Başkan Kaplan'dan kent müzesi için bağış çağrısı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak olan ‘Kent Müzesi' için Koçarlılıları eser bağışında bulunmaya davet etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, eylül ayı sonu itibariyle Anıtlar Kurulu'ndan onay alınmasının ardından başlayacak olan Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi ile eş zamanlı olarak kent müzesi kurulması için de düğmeye bastı. Kurulacak müzede sergilenecek eserler için Koçarlıları eser bağışında bulunmaya davet eden Başkan Kaplan, “Koçarlı'mızın tarihine ışık tutacak olan yeni kuracağımız Kent Müzemiz için ilçemizde ya da dışarıda yaşayan tüm hemşerilerimizin bağışlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm hemşerilerimizin katkılarını bekliyoruz"

Başkan Kaplan, Koçarlı'nın turizm potansiyelini artırmasıyla birlikte aynı zamanda sosyoekonomik canlılık kazandıracak olan Kent Müzesi ile yaptığı bağış çağrısında, “İlçemizin zengin tarihini ortaya çıkarmak, tanıtmak ve atalarımızın mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için belediyemiz himayesinde kent müzesi kurulacaktır. Bu noktada siz değerli hemşerilerimizin katkılarına ihtiyaç duymaktayız. Aile büyüklerinizden kalan eserlerin müzemizde sergilenmesi bizleri de onurlandıracaktır. Bağışlayacağınız her eser için tutanak düzenlenecek ve eserler koruma altına alınacaktır. Bununla birlikte bağış yapan ailelerin isimlerini de sergilenen eserlerde göstereceğiz. Müzemiz için tüm hemşerilerimizin katkılarını bekliyor, şimdiden bağış konusunda gösterecekleri duyarlılık nedeniyle de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.