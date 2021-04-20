Başkan Kaplan'dan Koçarlı'nın gururlarına destek

Spora ve sporculara olan desteğiyle bilinen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında katıldıkları Türkiye yarı final yarışmalarında finale kalarak Koçarlı'nın gururu olan Yeniköy Ortaokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrencilere final yarışmasında başarılar dileyen Başkan Kaplan, her türlü desteğe hazır olduklarının da sözünü verdi.

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Koçarlı'yı temsilen katıldıkları Türkiye yarı final yarışmalarında Gaziantep'teki final mücadelesinde boy gösterecek olan Yeniköy Ortaokulu öğrencileri Aslı Onur, İnanç Şahin Bağatarhan, Hasibe Kondu, Çağrı Yaviç ile Beden Eğitimi öğretmenleri Erhan Yıldıran, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a ziyarette bulundu.

Ziyarette öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek final yarışmalarında başarılar dileyen Başkan Kaplan, bazı taleplerle ilgili olarak da üzerlerine düşen her türlü desteğe hazır olduklarının sözünü verdi. Makamında bir araya geldiği atletizm sporuna gönül veren öğrenciler ve öğretmenleriyle bir süre sohbet ederek hallerini hatırlarını da soran Başkan Kaplan, Gaziantep'teki gerçekleşecek final yarışmalarındaki atletizm müsabakalarıyla ilgili de bilgi almayı ihmal etmedi.

Öğrencilere belediye olarak destek sözü veren Başkan Kaplan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, atıcılık sporunda Koçarlı'yı ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden Merhum Fettah Günay örneğini vererek, “Yeniköy'den çıkan Merhum Fettah Günay, Almanya'da 1972 yılında düzenlenen Münih Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmiş ve kafilenin başında da Türk Bayrağı'nı taşıyarak adını tarihe yazdırmıştır. İlçemizi Merhum Fettah Günay gibi uluslararası arenalarda temsil edecek sporcularımızın yetişmesini canı gönülden arzuluyoruz. Bunu sağlamak için de gerek Bakanlığımızın destekleri, gerekse de belediye olarak spor yatırımlarına çok önem veriyoruz” dedi.

Spora yatırımın aynı zamanda geleceğe yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Kaplan, “Koçarlı'mızda son yıllarda futbol, voleybol gibi değişik branşlarda başarılı sporcularımızın yetişmesi bizleri hem gururlandırıyor, hem de mutlu ediyor. Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında katıldıkları yarı finalde bizleri gururlandıran öğrencilerimizin Koçarlı Belediyespor'un sporcuları olmaları için lisans işlemlerini de en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Değerli öğrencilerimizi ve öğretmenlerini yarı final yarışmalarında gösterdikleri başarıdan ötürü tebrik ediyor, Gaziantep'te gerçekleşecek olan finalde de bol şanslar diliyorum” ifadelerini kullandı.