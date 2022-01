Başkan Kaplan'dan yeni yıl mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Acı ve tatlı günleri, mutluluk veren anılarıyla bir yılı daha geride bırakıldığını, millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden Başkan Kaplan, "2021 yılının Koçarlı'mıza Aydın'nımıza ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Koçarlı Belediyesi olarak 2021 yılında yoğun bir şekilde hemşerilerimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Umutlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda 2022 yılında da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir. Koçarlı Belediyesi ailesi olarak, sizlerin gücünüzden güç alarak, ilçemizin sorunlarını çözmede, yeni projelerimizle Koçarlı'mızı layık olduğuna yakışır bir ilçe haline getirmekte olan kararlılığımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Yönetim anlayışımızdaki temel ilkelerimizden biri 'Bu ilçeye değer' felsefesini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yapacağımız çalışmalarda, bugüne dek olduğu gibi, Koçarlıların yararı birinci önceliğimiz olacak" dedi.

Koçarlı Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini kaydeden Kaplan, "Şeffaf, adil, katılımcı yönetim anlayışımızı her geçen gün geliştirerek, Koçarlılı hemşehrilerimizin çıkarı ve yararı doğrultusunda sosyal belediyecilik çalışmalarımızla da, çıtayı daha da yukarı taşıyacağız. Her yeni yıl, umudun egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı, daha iyi yaşam şartlarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortamı oluşturmaktadır. Koçarlı Belediyesi, halkımızın daha iyi yaşam şartlarına ulaşması için en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmaya devam etmiş, yatırımlar için proje çalışmalarına hız vermiştir. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek ve emir telakki ederek, büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, siz değerli hemşerilerimiz için yeni yeni projeleri kazandırmanın uğraşı ve gayreti içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2022 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.