Başkan Kaplan'dan yerel esnafa destek

Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından başlatılan “En Doğru Alışveriş Esnaftan Alışveriş” kampanyasına Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan destek geldi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman ile birlikte ilçe esnaflarını ziyaret ederek, kampanya afişlerini işyerlerinin camlarına astılar. Vatandaşlara ise Yerel Esnafına Sahip Çıkın, alışverişlerinizi yerel esnaftan yapın çağrısında bulundu.

Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerçekleştirilen “En Doğru Alışveriş Esnaftan Alışveriş” kampanyası çerçevesinde esnafları Oda Başkanı Hüseyin Yaman ile birlikte dolaşan Başkan Kaplan, “Tüm hemşerilerimizi, alışverişlerini yerel esnaftan yaparak onların yanında olmaya davet ediyoruz” dedi.

Koçarlı'lı vatandaşların her zaman olduğu gibi alışveriş konusunda da kendi değerlerine sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Başkan Kaplan, “Vatandaşlarımıza yerel esnafa sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz. Bizim marketimiz, bizim berberimiz, bizim bakkalımız, bizim kasabımız, bizim mobilyacımız, bizim fotoğrafçımız kısacası bizim esnafımız bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum. Esnaflarımızın güçlü olması Devletimizin gücüne güç katması demektir. Şimdi esnafına sahip çıkma zamanıdır” dedi.

Yerel esnaftan yapılan alışverişin ekonomiye can verdiğini de ifade eden Belediye Başkan Nedim Kaplan, “ Çünkü küçük esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Yerel esnaftan alışveriş demek paranın ülke ekonomisinde kalması, Türk Lirasının değer kazanması, ilçemizin kalkınması demektir. Gün esnafa sahip çıkma günüdür” diye konuştu.