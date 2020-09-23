Başkan Kaplan'dan yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere sürpriz

Korona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzaktan eğitim ile devam eden eğitim öğretim yılında anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda yüz yüze eğitim için bu hafta başı ders zili çaldı. Koçarlı Atatürk İlköğretim Okulu ve 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu'nda yüz yüze eğitime başlama heyecanı yaşayan öğrencilerin Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın ziyareti ve hediyeleri ile yüzleri bir kez daha güldü.

İçerisinde boyama kitabı, boya kalemi, maske ve dezenfektan gibi hediyelerin olduğu paketi öğrencilere tek tek dağıtan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan öğrencilere sosyal mesafe el hijyeni ve maske kullanımı hakkında uyarılarda bulunarak, “Kısmen de olsa okul koridorlarında öğrencilerimizin seslerinin yankılanması büyük bir mutluluk. Diliyorum ki kısa süre içerisinde tüm kademeleri ile okul bahçeleri ve sınıflarımız öğrencilerimiz ile renklenecek. Bu süreç kurallara ne kadar sık riayet edersek o kadar çabuk tamamlanacaktır. Lütfen öğrencilerimizin öğretmenlerine ve okullarına kavuşması için hep birlikte mücadelemizi sürdürelim. Tüm öğrenci öğretmen ve velilerimize, eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.