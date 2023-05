Başkan Kaplan'ın 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Başkan Kaplan yayınladığı mesajda, “Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum” dedi.

Emek ve dayanışmanın inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahip olduğunun altını çizen Başkan Kaplan “Bu hassasiyetle bizde Koçarlı belediyesi olarak işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik ve işçi kardeşlerimizin hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk. İlçemizin gelişmesinde ve marka ilçe olma yolunda işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güç bizlere güç kattı. Adımlarımızı onların menfaatleri çerçevesinde atarken, Koçarlımızı marka ilçe yapma yolunda onlarda bizden desteklerini esirgemediler. İşçi kardeşlerimizin sıkıntısız bir şekilde huzurla çalışması, haklarının alın terleri kurumadan verilmesi çok önemlidir. Ülke ekonomimize de önemli katkı sağlayan bütün işçi kardeşlerimizin her zaman yanında olduk ve bundan sonra da olacağız” diye konuştu.

Alın teri ve emeğin en yüce değer olduğunu da belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu yeniden belirtmek isterim. Bu vesile ile toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan işçilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmek, haklarını savunmak amacı ile kutladıkları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini diliyorum” dedi.