Başkan Kaplan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Kaplan yayınladığı mesajda, gazetecilerin kamu hizmetlerinin daha iyi, verimli ve etkin yürütülmesi için dördüncü bir güç olarak, denetleme ve uyarma görevi yaptığını, gündeme taşıdıkları konularla ilimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sağladığını bu sayede vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade etti.

Gazetecilerin yapmış oldukları kutsal görev ile toplumun gözü, kulağı ve sesi olduğunun altını çizen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Gazeteciler, doğru, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla, gece gündüz, soğuk sıcak demeden fedakarca, özveriyle haber peşinde koşmaktadırlar. Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır. Gazetecilerin, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, “Bilginin yayılma hızının arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Bu sebeple Basın ahlakı ve ilkelerine uyan, görevlerini ifa etmek için fedakârca bir gayret ortaya koyan basın mensuplarımıza, şahsım adına takdirlerimi ve teşekkürlerimi ileterek, Gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutluyor, saygı sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.