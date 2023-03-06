Başkan Kaplan'ın Berat Kandili mesajı

Başkan Kaplan yayınladığı mesajda “Mübarek Ramazan ayının da bir müjdecisi olan Berat Kandilinin değerli halkımız başta olmak üzere İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

Kandillerin, yüce dinimizin özel günleri olmalarının yanı sıra bizleri birliğe, dirliğe, kardeşliğe, paylaşmaya, barışa ve sevgiye çağıran müstesna zamanlar olduğunun altını çizen Başkan Kaplan, “11 ayın Sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu hassas süreçten geçtiğimiz şu süreçte milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimize zarar verecek davranışlardan uzak durmalıyız” dedi.

Berat kandili gecesinde edilen duaların hayırlara vesile olacağını da ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Asrın felaketi olarak adlandırılan ve ülkemizin on bir ilinde etkili olan deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın da hatırlanarak dualarımızda onlara da yer verilmesi, aziz şehit ve gazilerimize dua edilmesi bu gecede bizimde hayrımıza vesile olacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile tüm İslam âleminin ve Tüm Koçarlı'lı hemşerilerimin Ramazan ayının müjdeleyicisi mübarek Berat Kandilini kutluyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.