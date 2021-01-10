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Başkan Kaplan'ın, İdareciler Günü mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Kaplan mesajında, "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" ifadesini düstur edinmiş, Şanlı Türk Bayrağımızın dalgalandığı her yerde devletimiz ve hükümetimizin varlığını ve gücünü hissettiren, Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için fedakarca kendilerini görevlerine adamış devletimizin temsilcileri başta Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy ve Koçarlı Kaymakamımız Ersin Tepeli olmak üzere her alandaki mülki idari amirlerimizin idareciler gününü kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken, Şehit düşen, ebediyete irtihal eden idarecilerimize Allah'tan rahmet; emekliye ayrılan idarecilerimize sağlıklı yıllar diliyorum. Bu Millet sizlere minnettardır” dedi.

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