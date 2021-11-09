Başkan Karaarslan: İlaç yokluğunun sorumlusu eczacılar değildir

Bu defa önceki yıllardan farklı olarak ilaç yokları erken başladı. Bunun sorumlusu aç gözlü ilaç firmaları ya da ilaç fiyatlandırma politikasını ısrarla yılda bir kere olacak şekilde sabit tutan kamu otoritesi olabilir. Ancak mağdurlarının ilaca ulaşamayan hastalar ile hastasına ilacı sunamayan ve bu yüzden yaşadığı burukluğun üzerine zaman zaman hakaretlere mazur kalan eczacılar olduğu ortadadır” dedi.

Hali hazırda yüzlerce ilacın piyasada ya hiç yok ya da kısıtlı olarak bulunabildiğini kaydeden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “İlaç firmaları yükselen döviz kurları nedeniyle artan girdi maliyetlerini bahane ederek bazı ilaçları ya üretmiyor ya da piyasaya kısıtlı arz ediyor. İlaç firmalarının gerekçelerinin gerçeği ne kadar yansıttığı, daha önce çok defa örneğini yaşadığımız şekilde suni bir ilaç yokluğu oluşturarak kamu otoritesi üzerinde zam bakısı oluşturmak mı istendiği, yok öyle değilse halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşan ilaç yoklarının yaşanmasındaki somut haklı gerekçelerini kamu oyu ile paylaşmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ uyarınca her yılın ilk 45 günü içerisinde ilaç fiyatlandırılmasında kullanılacak yeni avro değeri ilan edildiğini belirten Başkan Karaarslan açıklamasının devamında; “2022 yılı Şubat ayı içerisinde ilaç fiyatlandırmasına esas avro değerinde artış ve dolayısı ile ilaçlara zam söz konusu. Geçtiğimiz yılları göz önünde tuttuğumuzda, Şubat ayı yaklaştıkça bir kısım ilaç firmalarının piyasaya daha az ilaç arz etmesi ve bazı ecza depolarının stokçuluğa yönelmesi nedeniyle ilaç yoklarının artacağı bir süreç yaşayacağımızdan endişe ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın yıllardır bu dönemlerde aynı sorunu yaşadığımızı göz önüne alarak; İlaç firmalarının piyasaya bilinçli olarak kısıtlı ürün arz etmesinin önüne geçilmesi, ecza depolarının kar amaçlı stokçuluk yapmasının önlenmesi, yerli ve milli ilaç politikasına hız verilmesi, ilaç fiyatlarının yılda bir defa yerine üç defa güncellenmesi gibi hususların dikkate alınmasının ilaçların bulunabilirliği sorununu en aza ineceğini umuyor ve bekliyoruz” ifadelerini kullandı.