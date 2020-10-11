Başkan Karaarslan; “Sağlığın ticareti olmaz”

Başkan Karaarslan, beş yıllık akademik eğitimini tamamlayarak Eczacı unvanı almış, ettiği eczacılık yeminine bağlı olarak halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesinde özveriyle eczacıların, sadece ticari kaygılarla hareket edilen marketlerde satışa sunulan vitamin ve gıda takviyeleri alanlarını ve benzeri uygulamaları kaygı ile takip ettiklerini ifade etti.

“Halk sağlığını ilgilendiren ürünler, eczacı danışmanlığında satılmalıdır”

Başkan Karaarslan marketlerdeki uygulama ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Konunun ticari ve halk sağlığını ilgilendiren iki boyutu var. Ticari açıdan ilgili yasal mevzuata uygun olduğu sürece söylenebilecek söz ve yapılabilecekler sınırlı olsa da konunun halk sağlığını ilgilendiren boyutunda mevzuatın tekrar gözden geçirilmesini elzem kılan hususlar var.

Gıda takviyesi ve vitaminlerin bilinçsiz kullanımı, o ürünlerin içerdiği kimyasalların vücudumuzda parçalanması, atılması ve bazılarının depolanması süreçlerinde sağlığımızı olumsuz etkileme riski barındırır. Dahası bu ürünlerin kullanılan ilaçlarla etkileşime girip o ilaçların etkisini bozması sonucu kişinin sağlığı olumsuz etkilenebilir. Halk sağlığı açısından sağlığa ilişkin bütün ürünlerin eczanede ve eczacı danışmanlığında satılması olmazsa olmazdır” dedi.

“Bilinçsiz ilaç kullanımları ölüme davetiye çıkarır”

Vatandaşlar tarafından bilinçsiz ilaç kullanımının insan sağlığı tehdit etiğini açıklayan Başkan Kararslan, “Ağrı kesiciler başta olmak üzere bazı ilaçların, vitaminlerin, gıda takviyelerinin marketlerde serbestçe satıldığı Amerika Birleşik Devletlerinde zehirlenme ve ölüm vakalarında bilinçsiz ilaç kullanımı başı çekmektedir. Kamu otoritesi, sağlığa ve dolayısı ile ilaca bütçeden ayırdığı payın düşmesini istediği için halkın cebinden ödeyerek aldığı ürünlere sıcak bakmaktadır. Ancak yanlış ve fazla ilaç ve gıda takviyesi kullanımı sonucu ortaya çıkacak olumsuzluklar, hastaneye yatış ve tedavi masrafları düşünüldüğünde, farmakoekonomik açıdan sağlık sistemine uzun vadede daha çok yük getireceği gözden kaçırılmaktadır. Dahası ayrılan büyük reklam ve pazarlama bütçeleri nedeniyle bu tarz ürünlerin fiyatları normalin çok üstüne çıkmaktadır. Daha önce reklamı yapılmayıp şimdi reklamla fiyatları onar, onbeşer kat artan popüler ürünler bunun en bariz örneğini teşkil etmektedir” diye konuştu.

“Mevzuat gözden geçirilmelidir”

İlaç formundaki bütün ürünlerin eczane ve eczacı danışmanlığında sunumunun sağlanması gerektiğine dikkat çeken Başkan Karaarslan, “İş işten geçmeden mevzuatın gözden geçirilmesi, halk sağlığını önceleyen bir bakışla gıda takviyesi ve vitaminler başta olmak üzere sağlığa ilişkin bütün ürünlere sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmesi gerekir. Ruhsat süreçleri kolaylaştırılmış da olsa ilaç formundaki bütün ürünlerin sadece eczanede ve eczacı danışmanlığında sunumunun mevzuatta amir hüküm olması sağlanmalıdır. Ülkemizde güvenilir ve etkin bir sağlık sisteminin kurulması ve sürdürülmesinde öncü rol alan Sağlık Bakanlığımızın bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz. İlaç bir meta değildir. İlaç ticari bir ürün değildir. İlaç, fazlası zehir olan maddedir. Marketlerde başına eczacı da koysanız, satış hedefi ve baskısı ile profesyonelce hazırlanmış raflar ve türlü satış teknikleri ile halkımıza ihtiyacı olan olmayan ürünlerin pazarlanması, milletimize ve gelecek nesillere yapılacak en büyük ihanet olacaktır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini umuyor ve bekliyoruz “diyerek konunun önemine dikkat çekti.