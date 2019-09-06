Başkan Karaarslan; TEB Başkanlar Danışma Kurulu toplantısını değerlendirdi

Ankara'da salı günü gerçekleştirilen Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Başkanlar Danışma Kurulu toplantısından dönen 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, basın açıklaması yaptı. İlaç ve sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini dile getiren Başkan Sefa Karaarslan kan ürünleri ile ilgili ihalede ve ilaçta yerelleşme hedefleri ile ilgili yaşanılan bazı sıkıntıların ele aldığını kaydetti.

Ankara'da gerçekleştirilen toplantı sonrası ortak hazırlanan basın açıklamasını okuyan 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Kan ürünleri; insan kanından üretilen, lazım olduğunda kan kadar gerekli olan, fiyatları yurt dışında çok düşükken Türkiye'de bir hayli yüksek olan ilaçlardır. Ve bu ilaçların ayaktan tedavi gören hastalara ulaştırılması, SGK-TEB arasında imzalanan protokol gereği; eczacı odalarımızın marifetiyle, TEB gözetimi ve SGK denetiminde işleyen, eşitsizliği ve adaletsizliği önleyen sıralı dağıtım listesi'ne tabidir. 2014 yılında Türk Eczacıları Birliği'nin de desteklediği ‘ilaçta yerelleşme' hedefi ortaya konmuş, bu kapsam içinde bir ihale açılıp yerelleşme hedefi doğrultusunda dört farklı gruptaki kan ürünleri, Sağlık Bakanlığı tarafından bir firmaya vermişti. İhale esaslarına göre; Kızılay'ın Türkiye'de topladığı kan plazmaları işlenecek ve kan ürünleri artık Türkiye'de üretilecek. Ancak gelinen noktada söz konusu firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği görülmektedir” diyerek ihalenin detayları hakkında sektörün ve kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Ayaktan tedavide kullanılan kan ürünleri; SGK-TEB-Eczacı Odaları iş birliğinde son derece güvenli çalışan bir sistemle hastalara ulaştırılıyorken, birinci basamak sağlık merkezi olan eczanelerin bu sistemin dışına çıkarılmak istendiğini ileri süren Başkan Karaarslan, “Sağlık alanı, karanlıkta bırakılmaya müsait bir alan değil. Ve her geçen gün sorularımıza olduğu kadar sorunlarımıza da yenileri ekleniyor. Kendi ilacımızı üretemiyoruz. Hammaddede dışa bağlıyız. Biz bu olumsuz gidişe artık ‘dur' demek istiyoruz. Şeffaflık istiyoruz. Devletin kaynakları kontrolsüzce kullanılmasın istiyoruz. İlaçta ve sağlıkta tekelleşme değil yerelleşme istiyoruz” diyerek TEB olarak konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.