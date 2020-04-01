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Başkan Kaya, “28 günde tarih yazdık”

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimi kazanarak başkan seçilmesinin ardından, birinci yılında yayımladığı mesajında, “Oy veren, vermeyen herkese kapımız açık, her zaman yanınızdayım” diye konuştu.


Seçimin bittiği gün tüm İncirliova'nın başkanı olduğunu vurgulayan Başkan Kaya; "2019 yerel seçimlerinden bu yana koskoca bir yıl geçti. Millet İttifakı çatısı altında çıktığımız yolda "Sevdası İncirliova" olan kıymetli hemşehrilerimizle 28 günde tarih yazdık. Bu süreçte ve sonrasında her zaman yanımızda olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, değerli il ve ilçe başkanlarımıza, CHP ve İYİ Parti'nin çalışkan kadın ve gençlik kollarına, yaşlısı genci gecesini gündüzüne katan tüm yol arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Biz ilk gün söz verdiğimiz "Sen Ben Yok Biz Varız!" sloganımızdaki gibi güzel İncirliovamızın tüm vatandaşlarına hiçbir ayrım gözetmeksizin sıkıntılarına anında, yerinde ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Hizmetteki birinci yılımız kutlu olsun. İncirliova bu zafer hepimizin zaferidir. Seçim bittiği gün Aytekin Kaya tüm İncirliova'nın başkanı olmuştur. Oy veren, vermeyen herkese kapımız hep açıktır ve şeffaf belediyecilik anlayışı ile dün olduğu gibi bugün de hep yanınızdayım. Sağlıklı günlerde buluşmak ümidiyle, saygılar, sevgiler sunuyorum” dedi.

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