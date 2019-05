Başkan Kaya, Anneler Günü'nde engelli anneleri ziyaret etti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Engelliler Haftası ve Anneler Günü'nün aynı haftaya rastlaması nedeni ile, ilçede yaşayan Engelli Anneleri evlerinde ziyaret etti.

Başkan Kaya İlk olarak Hürriyet Mahallesinde oturan ve doğuştan sara hastası olan Aynur Gürsoy'u ziyaret etti. İki çocuğu ile ailesinin evinde yaşayan Aynur Gürsoy, çocukları, ailesi ve ziyarete eşlik eden Hürriyet Mahallesi Muhtarı Tuncay Yıldızer, Başkan Kaya'nın ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını, Aytekin Kaya'nın Belediye Başkanı olması dolayısı ile de çok sevinçli olduklarını dile getirerek sohbet ettiler.

Başkan Kaya'nın bir diğer ziyareti ise İncirliova Çarşı Camii eski İmam-Hatipliğini yapan Ramazan Sert'in, 2 kız çocuğu olan ve ailesiyle yaşayan Betül Sert oldu.

Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı görünce büyük bir sevinç yaşadığını yüzündeki gülümseme ve bakışlarıyla anlatan Betül Sert Başkandan, kendisiyle çektirdiği fotoğraftan isteyerek evine asacağını söyledi.

Bu ziyarette, başka sürpriz konuk ile karşılanan Başkan Kaya Şamlı Hafız olarak bilinen Ali Okuyucu ile de uzun uzun sohbet etti. Şamlı Hoca Ali Okuyucu, hane halkını geçtiğimiz günlerde ziyaret edeceğini ancak nasip olmadığını, bugüne nasip olmasının Başkan Kaya ile karşılaşması ile daha da anlam bulduğunu, Başkan Kaya'nın başarılarının devamı ve ilçede belediye başkanlığı yapmış gelmiş geçmiş tüm belediye başkanları için dua etti.

Başkan Kaya'nın her iki ziyaretinde de oldukça mutlu oldukları gözlerinden okunan Engelli Anneler, çocukları, aileleri; "Her zaman ulaşabildiğimiz, bizim içimizden birisi olan, belediye başkanlığından önce de her derdimize koşan, yardımcı olan, abi, kardeşim dediğimiz, halkın dilinden anlayan, her kesimden büyük bir seveni olan ve halk adamı olarak bildiğimiz Aytekin Kaya'nın Belediye Başkanı olması bizim en büyük mutluluğumuz. Biz kendisini ziyarete gidecektik ama o bizden önce davrandı, evimize gelerek bizleri bu güzel hafta ve günde onure etti" dediler.

Başkan Kaya ise " Bizim Annelerimize, engelli annelerimize, babalarımıza, kardeşlerimize, çocuklarımıza gönül borcumuz hiçbir zaman bitmez. Onlar bizim sadece belli gün ve haftalarda değil her zaman başımızın tacı. Biz her zaman onların yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.