Başkan Kaya: “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz, başka bir partiye geçmem söz konusu değil”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının ardından Aydın'da gözler İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya çevrilmişti. Yaşanan siyasi gelişmenin ardından Başkan Kaya'nın partisinden istifa edip etmeyeceği merak konusu olurken, Başkan Kaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile konuya netlik kazandırdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde hizmetlerine devam edeceklerini vurgulayan Başkan Kaya, partisinden istifa etmeyeceğini duyurdu.

Başkan Kaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Güncel siyasi gelişmeler ve tartışmalar ışığında bir kez daha belirtmek istiyorum ki, partimden istifa edip başka bir partiye geçmem söz konusu değildir. İYİ Partili belediye başkanı olarak yoluma devam edeceğim. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu ile birlik, beraberlik ve uyum içerisinde İncirliovamıza ve Aydın'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.