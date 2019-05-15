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Başkan Kaya eczaneleri ziyaret etti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla ilçedeki eczaneleri ziyaret etti.


İncirliova ilçesindeki tüm eczaneleri ziyaret ederek eczacıların gününü kutlayan Belediye Başkanı Kaya, çiçek hediye etti. Kaya, eczacılar ve eczanedeki vatandaşlarla sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Başkan Kaya, "Eczacılık Gününde ilçemizde bulunun eczanelerimizi ziyaret ettik. İnsan sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm değerli eczacılarımızın Eczacılık Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

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