Başkan Kaya, engelli Sevilay'a tekerlekli sandalye hediye etti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Acarlar Mahallesi'nde yaşayan yürüme engelli Sevilay Bayrak'ı (18) evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalye hediye etti.

Acarlar' da yaşayan Filiz-Özcan Bayrak çiftinin, doğuştan felçli kızları Sevilay Bayrak'ı evlerinde ziyaret eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler aile ile bir süre sohbet etti.

Başkan Kaya'yı ve hediyesi olan tekerlekli sandalyeyi görünce büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getiren aile eski tekerlekli sandalyelerinin kırıldığını ve mağdur olan kızlarının hediye edilen yeni tekerlekli sandalye ile mağduriyetinin giderildiği için teşekkür etti.

Başkan Kaya, İncirliova'da yaşayan tüm engelli vatandaşların yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını, Sevilay'ın sandalyesine otururken yaşadığı sevinci görmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu belirterek, her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.