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Başkan Kaya eski başkanları mezarları başında andı

İYİ Parti’den İncirliova Belediye Başkanı olarak seçilen Aytekin Kaya, geçmişte ilçede belediye başkanlığı yapmış başkanları unutmadı.

İYİ Parti'den İncirliova Belediye Başkanı olarak seçilen Aytekin Kaya, geçmişte ilçede belediye başkanlığı yapmış başkanları unutmadı. Başkanların mezarlarını ziyaret eden Kaya, "Emanetleri emin ellerde" dedi.


İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, göreve başladıktan sonra gerçekleştirilen ilk belediye meclis toplantısı sonrası ilçe mezarlığını ziyaret etti. Geçmişte ilçede başkanlık yaparak hayatlarını kaybetmiş başkanların mezarlarını ziyaret edip dua okudu. Mezarlara kırmızı karanfil bırakan Başkan Kaya, "Emanetleri emin ellerdedir. Bu hizmet yolunda emek harcayan tüm başkanlarımızın mekanları cennet olsun" dedi.

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