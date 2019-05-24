Başkan Kaya, Fevzipaşa Caddesine taşınan köylü pazarını gezdi

Demirciler Sokağı olarak anılan Fevzi paşa Caddesi'nde her Cuma günü, uzun yıllar açtıkları sergilerde ürünlerini satan İncirliova Köylüleri, daha sonra kendilerine gösterilen tren istasyonu üzerindeki güzergahta sergilerini açıyorlardı.

Fevzi Paşa Caddesi esnafının Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı ziyaretlerinde dile getirdikleri Köylü Pazarı'nın eski yerine kurulması isteği, Başkan Kaya tarafından olumlu karşılanarak, caddede hareketliliğin sağlanması için eski yerine alındı.

Başkan Kaya esnafa müjdeyi, Fevzi Paşa Caddesi'ne asılan ve pazar yerinin artık burada kurulacağını belirten afişle vermiş ve esnaf tarafından sevinçle karşılanmıştı.

Bugün sabah erken saatlerde Köylü Pazarını ziyaret eden Başkan pazarcı esnafla sohbet ederek onlarında memnuniyetlerini yerinde gördü. Başkan Kaya, "İncirliovalı bütün vatandaşlarımızın, yaşadıkları kentte daha huzurlu ve mutlu olabilmeleri için çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımızın fikirleri ve istekleri de bizim için oldukça önemli. Bu gün burada olduğu gibi vatandaşlarımızın istek ve düşüncelerini de göz önünde bulundurarak birlikte daha yaşanılası bir İncirliova için çalışıp, hep birlikte mutlu olacağız. Ben her zaman, her yerde vatandaşımın yanında ve onlarla iç içe olmaya devam edeceğim" dedi.

Pazarcı esnafı ve sokak esnafı da Başkan Kaya'ya teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Kaya Köylü Pazarı'nın ardından, Cuma Pazarı esnafını da ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.