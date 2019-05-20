Başkan Kaya genç çiftlerin nikahını kıydı

Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA İncirliova personeli ve CHP İncirliova İlçe Yönetim Kurulu üyesi, Betül Özcan'ın ve İncirliova Sanayi Esnaflarından Ali Sincap'ın nikahlarını İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Kıydı.

CHP İlçe Başkanı Hasbi Akman, CHP İncirliova İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Gündem Gelin Betül Özcan'ın nikah şahitliğini yaparken, İncirliova'da ticaret ile uğraşan Ali Koç ve Sezer Karaca ise Damat Ali Sincap'ın bu mutlu günlerine nikah şahitliği yaparak ortak oldular. Şahitlerin, ailelerin ve davetlilerin huzurunda çiftin nikahını kıyan Başkan Kaya, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.