İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kaya genç çiftlerin nikahını kıydı

Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA İncirliova personeli ve CHP İncirliova İlçe Yönetim Kurulu üyesi, Betül Özcan’ın ve İncirliova Sanayi Esnaflarından Ali Sincap’ın nikahlarını İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Kıydı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA İncirliova personeli ve CHP İncirliova İlçe Yönetim Kurulu üyesi, Betül Özcan'ın ve İncirliova Sanayi Esnaflarından Ali Sincap'ın nikahlarını İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Kıydı.


CHP İlçe Başkanı Hasbi Akman, CHP İncirliova İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Can Gündem Gelin Betül Özcan'ın nikah şahitliğini yaparken, İncirliova'da ticaret ile uğraşan Ali Koç ve Sezer Karaca ise Damat Ali Sincap'ın bu mutlu günlerine nikah şahitliği yaparak ortak oldular. Şahitlerin, ailelerin ve davetlilerin huzurunda çiftin nikahını kıyan Başkan Kaya, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.