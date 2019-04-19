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Başkan Kaya ilk yardımcısını atadı

Geçtiğimiz ay sonunda gerçekleştirilen yerel seçimlerde İncirliova Belediye Başkanı olarak seçilen Aytekin Kaya ilk başkan yardımcısını belirledi.

Belediye Meclis Üyesi Mehmet Güler'i başkan yardımcısı olarak görevlendiren Kaya, "İlçemize hayırlı olsun, birlikte güzel işler başaracağız" dedi.


Milliyetçi Hareket Partili rakibi Gürşat Kale'yi geride bırakarak millet ittifakından İncirliova Belediye Başkanı olarak seçilen İYİ Partili Aytekin Kaya, teşkilat şemasını belirlemeye devam ediyor. Başkan Kaya tarafından başkan yardımcılığına getirilen Mehmet Güler, "31 Mart akşamı ilçemize yakışır bir seçim sonucu elde ettik. Başkanımızın şahsıma duyduğu güveni boşa çıkartmayacağım. İncirliova'yı bulunduğu noktadan daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Buna kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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