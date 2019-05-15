Başkan Kaya İncirliovalı hemşireleri ziyaret etti

Başkan Kaya, İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü ile başladığı ziyaretinde İlçe Müdürü Gülay Elçi ile sohbet etti. Elçi Başkan Kaya'ya ilçe sağlık teşkilatı ile ilgili bilgiler verirken Başkan Kaya İncirliova Belediyesi olarak kurumlarla işbirliği içerisinde, ilçe halkının tüm sorunlarına, isteklerine ellerinden geldiğince çözüm üreteceklerini belirtti.

Başkan Kaya Acarlar ziyaretinde ise Acarlar ASM Hekimleri ve hemşireleriyle de uzun uzun sohbet etti. Kaya'ya burada eşlik eden Acarlar Muhtarı Kemal Karabulut mahallesindeki tüm aksaklıkları sorunları bir köprü görevi görüp tüm kurumlarla özellikle belediye iletişime geçip çözüme ulaştıracaklarını dile getirdi.

Başkan Kaya'nın ziyaretinden memnuniyetini dile getiren hemşireler teşekkürlerini ilettiler.