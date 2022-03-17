Başkan Kaya, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ağırladı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın programı kapsamında İncirliova'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Aydın ziyaretinin ikinci durağı İncirliova oldu. Öğle saatlerinde parti otobüsü ile İncirliova'ya gelen Akşener, Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve partililer tarafından karşılandı. Akşener, beraberindeki heyet ile birlikte Sevgi Yolu'nda bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından Akşener, Başkan Kaya ile makamda bir araya geldi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Akşener'e yaptıkları hizmetlerden bahsederek, yürütülen çalışmaları aktardı. Genel Başkan Akşener de Başkan Kaya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, İncirliova'nın çalışkan bir başkana sahip olmasından dolayı çok şanslı olduğunu ifade etti.