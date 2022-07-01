Başkan Kaya madalya verdi, öğrencileri kurslara davet etti

Öğrencileri yeni açılacak kurslara davet eden Başkan Kaya; “Halk Eğitim Merkezi ile kurslar konusundaki işbirliğimiz sürecek, eğitime desteğimiz de artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

İncirliova Belediyesi ve İncirliova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde ilkokul öğrencilerine yönelik satranç kursu düzenlendi. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kursa toplam 28 öğrenci katıldı. Gülnaz Öztürk'ün satranç öğretmenliği yaptığı kurs, 6 ay sürdü. Kursu başarıyla bitiren öğrenciler için İncirliova Belediyesi'nde madalya töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aykut Yiğit, satranç öğretmeni Gülnaz Öztürk, öğrenciler ile veliler katıldı.

“Çocuklarımızı bekliyoruz”

Eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Kaya, “Evlatlarımızın başarıların daim olmasını diliyor, nice nice madalyalar kazanmalarını temenni ediyorum. Bu vesileyle Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Aykut Yiğit'e, Satranç Öğretmenimiz Gülnaz Öztürk'e ve kursa katılan öğrencilerimizin ailelerine, ilçemizin evlatlarının yetişmelerine sundukları değerli katkıları dolayısıyla ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 4 Temmuz Pazartesi gününden itibaren satranç başta olmak üzere yaz kurslarımız, Kurban Bayramı tatilinden sonra da futbol ve basketbol branşlarında yaz spor okulumuz başlayacak, çocuklarımızı bekliyoruz. İncirliova Belediyesi olarak Halk Eğitim Merkezi ile kurslar konusundaki işbirliğimiz sürecek, eğitime desteğimiz de artarak devam edecek” diye konuştu.

Kurslar konusundaki işbirliğinin sürmesini dile getiren İncirliova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aykut Yiğit; “Kurslar konusunda İncirliova Belediyesi ile etkin bir işbirliğimiz var, güzel çalışmalar yapılıyor. Bu iş birliğinin devam etmesini diliyor, Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'ya desteği için teşekkür ediyorum” dedi.

Satranç Öğretmeni Gülnaz Öztürk ise “Kursların açılması ve eğitimlerin sürmesi sürecinde her zaman yanımızda olan ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Aytekin Kaya'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.