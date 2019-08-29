Başkan Kaya, okullardaki temizlik çalışmalarını inceledi

Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova Spor Lisesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan Kaya, “2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Bizde çocuklarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için ilçemizdeki tüm okullarda çalışmalarımızı hızlandırdık. Çevre temizliği olsun, Büyük Önderimiz Atatürk'ün heykel ve büstlerinin bakımı olsun, ihtiyaç olan her konuda ekiplerimiz çalışıyor. Eğitim faaliyetlerine, okullarımıza, geleceğimiz olan gençlerimize her fırsatta destek olmaya çalışıyoruz. Spor Lisemiz de İncirliova'mızın marka okullarından birisi. Bu yüzden buradaki çalışmayı özellikle denetlemek istedim. Bizim bütün çalışmamız çocuklarımızın fiziki koşulları uygun, sosyal donatıları tam okullarda öğrenim görmelerini sağlamak içindir. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.