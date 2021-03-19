Başkan Kaya, “Samet'e umut olalım”

Elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden 18 yaşındaki Samet Aktepe'nin protez kol tedavisi için İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleri sonucu yardım kampanyası başlatıldı. Başkan Kaya: “Vatandaşlarımızın yapacağı küçük bir katkı bile Samet'in geleceği için büyük bir umut olacaktır” diye konuştu.

İncirliova ilçesinde çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken geçen yıl elektrik akımına kapılan ve iki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalan Samet Aktepe için harekete geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yardım kampanyası düzenlemek üzere Aydın Valiliğine başvurdu. Valilik izninin ardından iki protez kol için hayırseverlere çağrıda bulunulan kampanya kapsamında 1 milyon 400 bin lira toplanması hedefleniyor.

Toplanacak yardımla Samet'in yeniden hayata dokunacağını belirten Başkan Kaya; “Samet kardeşimizin durumunu öğrendikten sonra hemen kendisiyle iletişime geçtik. Tedavi sürecini yakından takip ettik. Belediyemizden görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla Samet tedavi için Isparta ve Ankara'ya gitti. Biz de bu süreçte yardım kampanyası için hazırlıklarımızı yaptık. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından Valimizin onayıyla Samet'in kollarına kavuşabilmesi için yardım kampanyası iznimizi aldık. Toplanacak yardımla Samet'imiz yeniden hayata dokunacak, takılacak protezlerle kendi ihtiyaçlarını artık kendisi karşılayabilecek. Tüm hayırseverlerimizi yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızın yapacağı küçük bir katkı bile Samet'in geleceği için büyük bir umut olacaktır. Bu süreçte bize destek olan Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, önceki dönem milletvekilimiz ve kıymetli hocamız Prof.Dr. Metin Lütfi Baydar'a, devletimizin ilgili tüm kurumlarına, tedavi sürecini takip eden doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Samet Aktepe ise kendisine uzanacak yardım elini beklediğini ifade ederek, "Ben de artık kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için protez kollarıma kavuşmak istiyorum. Kendiişlerimi destek olmadan görmek istiyorum" dedi.

Maddi durumu iyi olmadığı için oğluna protez kol alamadıklarını anlatan anne Serpil Aktepe de, "Protez kolların yapılması için 1 milyon 400 bin lira lazım. O kadar paramız yok. Hayırseverlerden destek bekliyoruz. İnşallah bu para toplanır da oğlum kollarına kavuşur. Ziraat Bankası TR70 0001 0007 9796 5633 4350 01 IBAN numarasına herkesten destek bekliyorum" diye konuştu.