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Başkan Kaya tarlaya indi, çilek topladı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçedeki çiftçileri ziyaret etti, çilek topladı.


İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Erbeyli Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Kaya mahallede çilek yetiştiriciliği işi ile uğraşan bir vatandaşın tarlasına girdi. Burada çilek toplayan kadınlarla sohbet eden ve kolaylıklar dileyen Başkan Kaya kadınlarla birlikte seraya girerek çilek topladı, traktör kullandı.


Başkan Kaya, Hissedilen sıcaklığın artmasına ve ramazan ayında olmamıza rağmen tarlalarında alın teri akıtarak evlerine ekmek götüren bütün emekçi çiftçi kardeşlerimizin her gün yanındayız. Atatürk'ün söylediği gibi "Köylü Milletin Efendisidir! Tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.

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