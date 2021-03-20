Başkan Kaya'dan Çeçioğlu'na teşekkür ziyareti

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Büyükşehir işbirliğiyle gerçekleştirilen projeler kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçe genelinde yapılacak ortak çalışmalar ile ilgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu ile makamında görüşen Başkan Kaya, ilçe genelinde devam eden projeler ve işbirliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, paylaşımında “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Topuklu Efemiz Sayın Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ettim. Büyükşehir Belediyemiz ve İncirliova Belediyesi olarak yapımına devam ettiğimiz ve planlama aşamasında olan projelerimiz hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Başkanımıza İncirliovamıza vermiş olduğu destek ve yakın ilgisi dolayısıyla teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.