Başkan Kaya'dan İlçe Emniyet Müdürü Demiralp'e ziyaret

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Fatih Demiralp'i ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü Fatih Demiralp İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı. Emniyette gerçekleşen bir dizi atama ve yer değişiklikleri sonrası yeni görevine başlayan Demiralp'i, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ziyaret etti. Demiralp'e hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kaya, yeni görevinde başarılar diledi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürü Demiralp ise Başkan Kaya'ya teşekkür ederek ilçe halkının can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarının süreceğini ifade etti.