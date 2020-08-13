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Başkan Kaya'dan Kaymakam Baştürk'e ziyaret

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İncirliova Kaymakamlığına atanan ilçenin ilk kadın kaymakamı Canan Hançer Baştürk’ü makamında ziyaret etti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İncirliova Kaymakamlığına atanan ilçenin ilk kadın kaymakamı Canan Hançer Baştürk'ü makamında ziyaret etti.



İzmir Bayraklı İlçe Kaymakamlığı görevini yürütmekte iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İncirliova Kaymakamlığı'na atanan Canan Hançer Baştürk ilçedeki görevine başladı. İncirliova ilçesinin ilk kadın kaymakamı olma unvanına sahip olan Baştürk, görevde 26'ncı yılını tamamladı.


Başkan Kaya'dan ‘hayırlı olsun' ziyareti


İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Kaymakam Baştürk'e yeni görevinde başarılar dileyen Kaya, “İlçemize hoş geldiniz. Yapacağınız çalışmalar kapsamında üstümüze ne düşerse yapmaya hazırız” dedi.

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