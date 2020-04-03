Başkan Kaya'dan pazarda Korona virüs denetimi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Korona virüs salgınına karşı ilçede kurulan Cuma Pazarı'nda alınan önlemleri denetledi.

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan Korona virüs vakalarının artmaya başlamasıyla birlikte İncirliova Belediyesi de önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Her mahallede ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında düzenli olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren belediye ekipleri, vatandaşların sağlığı ve huzuru için denetimleri de arttırdı. Ekipler, salgını önlemek amacıyla mahallelerde kurulan semt pazarlarında da denetimlerini arttırdı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da alınan önlemleri yerinde incelemek için pazarda denetime çıktı. Başkan Kaya, kurulan tüm tezgahları dolaşarak pazarcı esnafından da özellikle hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.

Tüm kamu kurumlarıyla eşgüdüm halinde çalıştıklarının altını çizen Başkan Aytekin Kaya, "Korana virüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmıyor, alınan önlemleri titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarında ilçemizin tamamında çok etkin bir çalışma yaptık. Önlemler kapsamında ilçemizin en büyük pazarı olan Cuma Pazarı'nda Kaymakamlığımız eşgüdümünde Tarım İlçe Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerimizle işbirliği yaparak denetimlerimizi gerçekleştirdik. Pazarın girişine bariyerler koyarak girişlerde vatandaşlarımızın ellerini anti septik ilaçlarla dezenfekte ettik. Tezgahlar arası üç metre ve sosyal mesafe kuralı konusunda ikazlar gerçekleştirdik. Biz görevimizin başındayız, gerekli tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımızdan da salgına karşı alınan önlemlere aynı hassasiyetle uymalarını, gereken dayanışmayı göstermelerini bekliyoruz. Sağlığımız için birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.