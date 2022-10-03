Başkan Kaya'dan tiyatroya davet

Başkan Aytekin Kaya, tiyatro severleri 4 Ekim Salı günü saat 20.00'de İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda ünlü sanatçılar Altan Erkekli ve Veysel Diker'in birlikte sahne alacağı ‘Ortadaki Oyun' isimli oyuna davet etti.

İncirliova Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Son olarak ‘Arkadaşım Ben Geldim' ve ‘Karagözün Cehaleti' adlı tiyatro oyunlarını çocuklarla buluşturan belediye, 4 Ekim Salı günü ise ‘Ortadaki Oyun' isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak. İncirliova Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.00'de başlayacak tiyatro oyununda, ünlü sanatçılar Altan Erkekli ve Veysel Diker sahne alacak. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, tüm vatandaşları ‘Ortadaki Oyun' adlı müzikli, hicivli güldürü oyununu izlemeye davet etti. Belediyenin imkânları doğrultusunda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kaya, “İncirliova Belediyesi olarak yatırım ve hizmetlerin yanı sıra belediyemizin imkânları doğrultusunda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi önemsiyoruz. Bu anlamda daha önce resim sergilerine, eğitim seminerlerine ev sahipliği yaptık, çocuklar ve yetişkinler için çeşitli kurslar düzenledik, düzenlemeye de devam ediyoruz. Son olarak, birbirinden değerli iki sanatçımızın birlikte sahne alacağı ‘Ortadaki Oyun' adlı tiyatro oyununu tiyatro severlerle buluşturacağız. Ücretsiz olan bu etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyor, kendilerine şimdiden keyifli seyirler diliyorum” diye konuştu.