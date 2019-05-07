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Başkan Kaya'dan Vali Köşger'e ziyaret

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.


Vali Köşger, Başkan Kaya'nın Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Belediye Meclis üyelerini birlikte kabul etti.


İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Vali Köşger'e buket ve İncir paketi takdim ederek İncirliova ve belediye ile bilgiler verirken, Vali Köşger daha iyi bir Aydın ve İncirliova için tüm kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

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