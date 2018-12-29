Başkan Kayalı, huzurevi sakinleriyle buluştu

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl kutlamasında Huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi.

Eşi Nil Kayalı ile katıldığı yeni yıl kutlamasında konuşan Belediye Başkanı Kayalı, beş senedir Kuşadası Belediyesi Huzurevi sakinlerinin rahat etmeleri için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini belirterek, huzurevi sakinlerinin her birini anne, baba gibi gördüğünü ifade etti. Başkan Kayalı, Kuşadası Belediyesi Huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutlayarak, her birine uzun ömürler diledi. Kutlamanın sonunda Kuşadası Belediyesi Huzurevi sakinlerine, Belediye Başkanı Kayalı tarafından yeni yıl hediyeleri verildi.