Başkan Kayalı'dan Öğretmenler Günü ziyareti

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Davutlar Kazım Dirik İlkokulu, Davutlar Anaokulu, İkiçeşmelik İlkokulu ve İkiçeşmelik Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenleri kutladı.

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzzet Aşkar'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Kayalı, öğretmenlere karanfil ve hediye verdi. Öğretmenliğin en kutsal meslek olduğunu belirten Başkan Kayalı, gelecek nesillerin Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda ilerlemesini günümüz öğretmenlerinin sağlayacağını ifade etti. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Kayalı “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar eğitim-öğretime katkı sunmak ve okullarımıza elimizden gelen her türlü desteği sunmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz geleceğimizdir. Geleceğimizi aydınlatacak olanlar ise siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Öğretmenlik en önemli ve en kutsal görevlerin başında gelmektedir. Başta Ulu Önderimiz, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm tüm öğretmenlerimize başarılar diliyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzzet Aşkar ise Kuşadası Belediyesi'nin eğitim alanına ciddi destek sunduğunu belirterek Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya teşekkür etti.