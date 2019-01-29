Başkan Kendirlioğlu adaylığını açıkladı destek istedi

Kendirlioğlu, oluşturduğu yönetim kurulu üyeleriyle projelerini açıklayıp delegelerden destek istedi.

Efeler Ziraat Odası seçime gitmeye hazırlanıyor. 4 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de 84 delegenin katılımıyla Efeler Ziraat Odası'nda yapılacak olan seçimler öncesinde adaylığını açıklayan mevcut başkan Mehmet Kendirlioğlu, hem yönetimini tanıttı hem de projelerinden bahsetti.

Seçim öncesinde delegelerin desteğini beklediğini söyleyen Kendirlioğlu, “Odamız görev alanı içinde 83 seçim bölgesi bulunmakta. Umurlu Mahallemizden 2, diğer mahallelerden birer olmak üzere toplam 84 delegemiz var. belirleyeceğimiz meclis ve yönetimimizle tekrar göreve talibiz. Şu an itibariyle de 84 delegemizden en az 65'inin tam olarak desteğini almış bulunmaktayız. Ayrıca bir önceki başkanımız şu an aydın milletvekilimiz Sayın Rıza Posacı meclis üyemizdir ve önümüzdeki 4 yıl süresince meclis üyeliği devam edecektir” dedi.

Ziraat odalarının çiftçilikle uğraşanların mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğunu ifade eden Kendirlioğlu, bazı projelerinden şu şekilde bahsetti: “Odamızın bulunduğu yer fiziki anlamda sıkıntı oluşturmaktadır. Üyelerimize daha rahat ortamda hizmet vermek için Efeler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün bulunduğu yere bakanlık izin vermesi halinde arsa karşılığı hizmet binası yapmak ve sektörde yer alan süt birliği, arıcılar birliği, koyun-keçi yetiştiricileri birliği, kırmızı et üreticileri birliği gibi çiftçi kuruluşlarını bir araya toplamak olacaktır. Alternatif olarak ekonomik getirisi tarım ya da tarıma dayalı sanayi olan ilimizde en fazla üyeye sahip üretici örgütü olarak ziraat odamıza uygun bir yerde arsa tahsis edilmesi yönünde belediye başkanı ile sıkı temas halinde bulunulacaktır.”